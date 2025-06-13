Участник СВО из Болгара Павел Козенко победил на конкурсе патриотической песни

Фото: vk.com/mincultrt

Участник специальной военной операции – уроженец Болгара Павел Козенко, автор текста и соавтор музыки композиции «Будни ДШБ», стал обладателем Гран-при I Республиканского конкурса патриотической песни, гала-концерт которого состоялся накануне, в День России, в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В номинации «Лучшая песня» победил Олег Липатов, автор музыки к композиции «Я вернулся». В номинации «Лучшее исполнение» взяла верх Лилия Мантова, исполнившая песню «Довоюй, родимый» на слова Роберта Рождественского.

Фото: vk.com/mincultrt

В свою очередь в номинации «Лучшая музыка» победу одержал Рамиль Саляхов за композицию «Пограничный столб». В номинации «Лучший текст» победила Галина Сальцина с песней «Вернитесь». В «Специальной номинации» лучшей признана Алиса Смолина, исполнившая композицию «Этот славный День Победы».

Длившийся около часа концерт был организован в живописном месте у Центра семьи «Казан». Композиция Павла Козенко получила высокие оценки как от членов жюри, так и от зрителей, отмечает газета Спасского района РТ «Новая жизнь».

Фото: vk.com/mincultrt

Песня «Будни ДШБ» прозвучала на сцене в записи в сопровождении Государственного камерного хора Татарстана под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой. Сам военнослужащий не смог присутствовать на награждении, так как на данный момент находится в зоне боевых действий. Несмотря на все препоны, он продолжает писать стихи и песни и публиковать их в своем блоге.

«Все тексты его произведений посвящены малой родине и любимым людям. Павла с нетерпением ждут дома живым и невредимым», – отмечает издание.

Фото: vk.com/mincultrt

Всего на I Республиканский конкурс патриотической песни поступило около 40 заявок. Победители получат денежные призы, а также возможность студийной записи своих песен при поддержке Министерства культуры Татарстана, рассказала ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель главы ведомства Юлия Адгамова.

«Испокон веков именно песней увековечивается подвиг русского солдата», – заметил тогда же солист группы «Добробат» Иван Хомяков. По его словам, для участников спецоперации очень важна поддержка тыла, а творчество является большим помощником в этом вопросе.