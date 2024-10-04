Режиссер Ренат Аюпов выпустил спектакль «Красный паша» в Оренбургском театре

Фото: Ренат Аюпов

В Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени Мирхайдара Файзи 5 и 6 октября ожидается премьера спектакля «Кызыл папа»/ «Красный паша» в постановке главного режиссера Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Габдуллы Кариева, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РТ Рената Аюпова.

В основе сюжета — судьба партийного и государственного деятеля, известного советского дипломата, первого полномочного представителя молодой Советской республики в ряде арабских стран Карима Хакимова по прозвищу «Красный паша». ​​​

Хакимов Карим Абдрауфович (1882-1938) — первый дипломат, установивший деловые связи между Советским Союзом и арабскими странами. Он — торговый агент, генеральный консул и полномочный представитель СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и присоединенных областях (с 1932 г. — Королевство Саудовская Аравия), Йемене. Родом из села Дюсяново Бижбулякского района Башкортостана.

«В спектакле сделан акцент на документальную составляющую, где показана неординарность, уникальность и многогранность личности блестящего дипломата. Это повествование о преданности своему делу, о честности и чести, о непокорности собственной судьбе. Здесь чувства и эмоции, боль и страдание, любовь и страсть, вдохновение и счастье — целая жизнь», — говорится в анонсе премьеры.

По словам Рената Аюпова, это его третий спектакль, выпущенный в Оренбургском театре. До этого на сцене шли его спектакли «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова и «Мәхәббәт, футбол һәм мафия»/ «Любовь, футбол и мафия» Ркаиля Зайдуллы.

Спектакль «Красный паша. Путешествие дипломата» поставлен по пьесе Рената Аюпова и Рената Абянова. Композитор — Роберт Султанов, Художник — Елизавета Буланкина. Хореограф — Дамир Булатов.

В роли Карима Хакимова — заслуженный артист РТ Марсель Рахматуллин, Хадича Ногаева — Разифа Хайруллина, Абдель Газиз — Ильдар Байменов, Ризаэтдин Фахретдин — Рамиль Султанов.

Рамис Латыпов