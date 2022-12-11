«Красный паша»: как татарин подружил СССР с арабами и почему его расстреляли

Работу выдающегося советского дипломата Карима Хакимова, сумевшего за время своей деятельности создать крепкий фундамент взаимоотношений между СССР и странами Аравийского полуострова, до сих пор, спустя 84 года, помнят как сотрудники МИД РФ, так и простые жители Аравии, которые дали ему псевдоним «Красный паша».

В первые годы существования большевистская власть ставила множество амбициозных и грандиозных проектов как внутри государства, так и на мировой арене. Одним из таких проектов был план по интеграции идей социалистической революции в странах исламского мира. На данном поприще отличился выдающийся советский дипломат Карим Абдурауфович Хакимов – «Красный паша», как называли его на Аравийском полуострове.

Голод вынудил уйти из дома

Точная дата рождения Хакимова неизвестна. По официальной версии, Хакимов родился в 1892 году, однако по информации Олега Озерова, автора книги «Карим Хакимов. Летописи из жизни», он родился в 1890 году, эта же информация подтверждается автором научной биографии Хакимова Р. Хайретдиновым, который сумел найти данные в архивах. Дата рождения Хакимова до сих пор вызывает разногласия, однако точно известно, что он родился в деревне Дюсяново Белебеевского Уезда Уфимской губернии (ныне Бижбулякский район Башкортостана) в татарской семье зажиточных крестьян, которые владели большими земельными наделами.

Вскоре Хакимову приходится уйти из дома в поисках лучшей жизни. «В августе 1906 года ввиду неурожая, постигшего район нашего пребывания, мне пришлось покинуть деревню и добраться до Оренбурга в поисках заработка… Весь 1906-й стоял дворником в Оренбурге», – из воспоминаний Хакимова. Несмотря на тяжелое положение в 1908 году, Хакимов обучается в медресе села Татарская Каргала, что находилось в Оренбургской губернии. В период 1910-1911 годов Хакимов обучается в медресе «Галия», однако не заканчивает ее и отбывает в Ташкент. Во время своих странствий по Средней Азии Хакимов работал на Ташкентской железной дороге разнорабочим и даже успел отслужить в армии, но о данном этапе жизни Хакимова очень мало известно, и в период с 1911 по 1917 год Хакимов теряется из поля зрения.

Свидетельство об окончании Томской гимназии Источник фото: ru.wikipedia.org

Все пути ведут в Оренбург: была ли встреча с Валиди

В 1917 году Хакимов возвращается в Оренбург и встает на сторону большевиков. В этот период его жизни очевидцы описывали Хакимова как ярого коммуниста-интернационалиста. В Оренбурге он занимался формированием мусульманских военных частей Красной Армии. Именно в Оренбурге Хакимов и начал свою политическую карьеру. За достаточно короткий срок Хакимов становится членом Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета, помимо этого, командует 2-м батальоном интернационального полка на Актюбинском участке Оренбургского фронта. Военную деятельность Хакимов совмещает и с политической: он является комиссаром народного просвещения, и во многом из-за успехов на данном направлении Хакимов был позже переведен в Среднюю Азию.

Период жизни Хакимова в Оренбурге связывают с арестом Ахмеда Заки Валиди и прочих лидеров башкирского национального движения. Однако в книге «Карим Хакимов. Летописи из жизни» Олегом Озеровым было установлено, что Хакимов прибыл в Оренбург спустя два месяца после ареста Ахмеда Заки Валиди с подвижниками. Несмотря на непричастность Хакимова к аресту Валиди, последний относился к нему крайне враждебно. «Консулом советов в Мешхеде был татарин Хакимов. Самого Хакимова и его супругу я хорошо знал по нашей борьбе в России и ничего, кроме зла, от них для себя не ждал», – из воспоминаний Ахмеда Заки Валиди. Из-за данной ситуации башкирская интеллигенция относилась к роли Хакимова или нейтрально, или вовсе отрицательно.

Проблемы Центральной Азии

В 1920 году по рекомендации Валерьяна Куйбышева Хакимов был принят в НКИД (Народный комиссариат иностранных дел). В период с 1920 по 1921 год работал секретарем ЦК компартии Туркестана и полпредом РСФСР в Бухарской народной республике. Звездным часом в карьере Хакимова была Бухара. В Бухаре Хакимов занимался установлением порядка в рядах партийно-политического руководства республики. Помимо этого, Хакимов занимался и торговыми делами.

Дело в том, что бухарские купцы приносили в казну Бухары огромные доходы. Всё было бы хорошо, но купцы отказывались следовать новым правилам и подобный расклад дел мог подорвать торговлю с Персией, которая приносила баснословную прибыль. Хакимов для ликвидации опасной ситуации работал над созданием советско-персидской пограничной комиссии, которая должна была регулировать торговые и таможенные отношения по обе стороны границы и при этом удовлетворять как персов с бухарскими купцами, так и большевиков.

Деятельность Хакимова в Бухаре связана с созданием в регионе большого пограничного хаба, который в перспективе мог приносить огромные деньги и при этом оказывать влияние на Персию через купеческие торговые связи. Такой головокружительный карьерный рост был обеспечен Хакимову из-за его выдающихся способностей, которые он проявил в Оренбурге, а также из-за хорошего впечатления, которое он оказал на Валериана Куйбышева. «Тов. Хакимова знаю по 19-20 гг. в Туркестане. Из работников-мусульман он был наиболее коммунистически выдержанным и чуждым националистических уклонов. Работал сначала в политотделе фронта, потом был секретарем ЦК КПТ, затем моим заместителем в Бухаре, как полномочного представителя РСФСР. Считаю т. Хакимова добросовестным членом партии. По рождению он пролетарий», – из характеристики Валериана Куйбышева на Карима Хакимова.

Карим Хакимов выстраивал отношения со странами Персидского залива Фото: из открытых источников dzen.ru

Персидский успех

В период с 1921 года Карим Хакимов был направлен в Персию в город Мешхед в роли Генерального консула, где проработал до 1924 года. За эти три года Хакимов сумел поднять дипломатические отношения между Персией и СССР на новый качественный уровень. «Наша дипломатическая миссия приобрела новый вид, уровень работы заметно вырос», – характеристика работы Хакимова руководителем отдела Ближнего Востока НКИД Льва Карахана.

На тот момент в Персии была достаточно тяжелая политическая обстановка из-за большого влияния Великобритании, которая пыталась склонить местные политические элиты на свою сторону. Дело в том, что в 1907 году между Великобританией и царской Россией был подписан договор о разделении сфер влияния в регионе, и Хакимов был послан в регион для того, чтобы наблюдать за исполнением данного договора Великобританией, а также для того, чтобы пролоббировать социалистические интересы в стране. Несмотря на большое сопротивление пробританских и консервативных сил, Хакимову удалось расположить Иран к СССР, а также решить вопросы финансового характера, связанные с торговлей и рыбной ловлей.

Загадочная Аравия и становление «Красного паши»

В 1922 году на Лозанской конференции в Швейцарии нарком иностранных дел Чичерин достиг договоренностей с представителем короля Хиджаза Х. Лутфаллой об установлении дипломатических отношений. Дело в том, что к периоду 1920-х годов на территории Саудовской Аравии шла борьба за власть между пятью королевствами: Хиджаз, Неджд, Асир, Йемен, Джебель-Шаммар. На полуострове была нестабильная обстановка, и было непонятно, что будет на территории полуострова в ближайшее время, однако для СССР данная территория была неизвестна и с ней не было установлено никаких дипломатических отношений. В 1924 году Карим Хакимов отправился по поручению советского правительства в королевство Хиджаз в город Джидду (на тот момент в Джидде находились все консульства и дипломатические миссии). В этот же год король ибн Сауд одерживает победу над правителем Хиджаза Хусейном.

Карим Хакимов заваривает чай в Джидде, 1924 г. Источник фото: ru.wikipedia.org

Во время военных событий на территории Хиджаза Хакимов передает верительные грамоты представителям ибн Сауда. С этого момента и начинаются дипломатические отношения между СССР и будущим королевством Саудовская Аравия. Именно из-за храбрости Хакимов привлек внимание ибн Сауда, что в дальнейшем послужило началом их дальнейшей дружбы. В 1925 году для повышения своего авторитета на Аравийском полуострове Хакимов совершает умру, чем заслуживает уважение среди арабских элит и простого населения. Данный шаг был достаточно смелым в рамках советского чиновника, ведь это могло вызвать гнев со стороны правительства СССР, однако этот шаг положительно повлиял на образ СССР в Аравии.

В 1927 году во время кризисной ситуации, которая могла вылиться в страшный голод (на тот момент государство ибн Сауда было бедное: нефть к тому моменту еще не нашли), Карим Хакимов организовал поставки из СССР гуманитарной помощи из порта Одессы – сахар, керосин, мука. Именно после этого Хакимов получил прозвище «Красный паша», которое дал простой арабский народ, который был спасен от голода.

Примечательно то, что с тех событий муку высокого качества в Аравии называют «москоби» – московской. Во время нахождения c семьей в Хиджазе у Хакимова умирает от дизентерии младший сын Шамиль. Данная потеря очень тяжело ударила по Хакимову и его жене. Король ибн Сауд из уважения и дружеских чувств после отъезда Хакимова из Хиджаза выделил человека, который должен был следить за могилой Шамиля.

Йеменский вояж

После успешной миссии в Хиджазе Карима Хакимова в 1929 году направляют полномочным представителем СССР в Йеменское королевство, помимо этого в новой миссии Хакимов выполнял функции генерального представителя «Ближневостокторга»: «Доставивший Вам это письмо гражданин Карим Хакимов пользуется нашим полным доверием, и я прошу иметь полную веру в то, что он будет иметь честь излагать от имени правительства советских социалистических республик. Рекомендую его Вам и надеюсь, что он будет пользоваться благосклонностью Вашего Величества», – из рекомендательного письма Михаила Калинина королю Йемена.

Карим Хакимов в арабском одеянии и с йеменским традиционным кинжалом джамбия Источник фото: ru.wikipedia.org

Сам Хакимов описывал свою миссию в Йемене как очень тяжелую из-за того, что связи с Москвой почти не было (письмо до Москвы могло идти три месяца), поэтому во многих вопросах приходилось рассчитывать только на свои силы. Несмотря на все трудности, Хакимову удалось наладить сбыт советских товаров в королевстве и установить крепкие дипломатические связи с правящей династией. Также «Красный паша» вновь стал героем обычных арабов, ведь благодаря Хакимову, который пролоббировал через советское правительство идеи гуманитарной помощи, в Йемене при поддержке СССР начали строиться больницы и медицинские пункты, которые спасли жизни тысячам обычных арабов.

Во время своего нахождения в Йемене Хакимов участвовал в «киноэкспедиции» под руководством режиссера Владимира Шнайдерова. В ходе этой экспедиции были получены эксклюзивные материалы о жизни арабов Аравийского полуострова и о культуре Йемена. Они позже легли в основу легендарной телепередачи «Клуб путешественников», которая транслировалась на советском телевидении с 1960 годов, где бессменным ведущим как раз и был Владимир Шнайдеров.

Почему расстреляли Хакимова?

В 1931 году Хакимову приходится закончить свою миссию в Йемене из-за состояния здоровья. Хакимов возвращается в Москву, где в 1932 году подготавливает первый визит в СССР сына ибн Сауда Фейсала ибн Абдул-Азиза. Фейсал настолько симпатизировал Хакимову, что потребовал от советского правительства, чтобы его сопровождал только Хакимов, а не штатные чиновники.

К. А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932 Источник фото: ru.wikipedia.org

С сыном ибн Сауда, как и с его отцом, у Хакимова сложились достаточно теплые и доверительные отношения. Во время своего пребывания в Аравии Хакимов пользовался таким авторитетом, что мог позволить себе личные беседы с королем и его министрами наедине. После встречи с Фейсалом Хакимов ненадолго отходит от международных дел из-за здоровья и начинает учиться в Институте красной профессуры (1932-1935 гг.). Однако Хакимов не хотел бросать Аравию и вновь вернулся на свою должность в 1935 году, где пробыл до 1936-го. Его отзывают в Москву и вменяют обвинения в шпионаже. В 1937 году Хакимова арестовывают и обвиняют в «шпионаже и в участии в контрреволюционной организации в системе НКИД», также Хакимову вменяли связи с британской разведкой. Обвинение в сторону Хакимова могли быть подставной операцией со стороны англичан, ведь Хакимов совершил невозможное: за рекордно короткие сроки он сумел полностью расположить к СССР Персию и Аравию. Подобное не могло не вызывать опасения со стороны англичан. Так, в газете Time работа Хакимова и дипломатической миссии была охарактеризована в статье под названием «Интриги красных в Аравии».

Хакимов был расстрелян в 1937 году. В расстрельных списках, в которых он значился, было 163 имени. В 1938 году данные списки получили название «Москва-Центр». Расстрел, как и захоронение Хакимова, произошли на полигоне НКВД «Коммунарка».

Карим Хакимов. Последняя фотография. 1937 г. Источник фото: russia-islworld.ru

Конец красного исламского проекта

Расстрел Хакимова в 1937 году положил конец всей внешней политике СССР на Аравийском полуострове и во всем исламском мире. Можно сказать, что Хакимов создал дипломатический мост между СССР и Востоком, а с его смертью этот мост был разрушен.

Король ибн Сауд воспринял идею о смерти Хакимова очень тяжело и отказался принимать следующего посла от Сталина, тем самым разорвав все дипломатические отношения между Саудовской Аравией и СССР. На Ближнем Востоке никто не сомневался в невиновности Хакимова, однако в СССР «Красного пашу» реабилитировали только в 1956 году.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»

Источник фото на анонсе: russian7.ru