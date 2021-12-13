Режиссер нового клипа Ильгиза Мухутдинова рассказал о трудностях при съемках видеоролика

Сегодня в ИА «Татар-информ» состоялась презентация нового клипа Ильгиза Мухутдинова, на которой режиссер видеоролика Артем Дубинин рассказал журналистам о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе съемок.

«Одна из главных проблем заключалась в том, что съемки клипа длились всего 1,5 дня из-за технических рамок и ограничений. Однако из-за того, что много времени ушло на монтаж, цветокоррекцию, озвучивание и создание анимации, клип выходит только в декабре, несмотря на то, что сняли мы все в июле», – поделился он.

Помимо ограничений по времени, необходимо было уладить все вопросы со службами МЧС и скорой помощи, а также организационные моменты и выполнить все правила безопасности на съемочной площадке.

«Одним из самых сложных моментов на съемках стала сцена с падающим автомобилем. Во время съемок нам позвонили и сказали, что у нас есть 20 минут на то, чтобы снять эту сцену, а автомобиль в это время еще даже не стоял на горе», – поделился один из продюсеров клипа Нияз Сабиров.

Съемка клипа проходила в селе Мульма в Высокогорском районе. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что клип снят в необычном формате, он показывает историю молодой влюбленной пары.