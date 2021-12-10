Певец Ильгиз Мухутдинов презентует новый клип в ИА «Татар-информ»

В понедельник, 13 декабря, в 11.30 в ИА «Татар-информ» состоится двуязычная пресс-конференция, посвященная творчеству молодого артиста продюсерского центра «ХЫЯЛ» Ильгиза Мухутдинова и презентации его клипа.

В мероприятии примут участие сам молодой татарский певец Ильгиз Мухутдинов, режиссер клипа Артем Дубинин и продюсеры — Эдуард Никитин и Нияз Сабиров.

Участники пресс-конференции расскажут о творчестве солиста Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая Ильгиза Мухутдинова, лауреата конкурса «Татар моңы» и участник проектов «Безнең җыр» и «Үзгәреш җиле 2021». Также они презентуют новый клип артиста на песню «Бик бәхетле булыр идек без».

Клип снят в необычном формате, он показывает историю молодой влюбленной пары. Проект продюсерского центра «ХЫЯЛ» отличается от других артистов татарской эстрады режиссурой и театрализованностью, что способствует интересу и любви зрителей.