news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
3 июня 2022  10:30
Эльза Кузнецова

Режиссер из Лаишевского района подарила Надежде Бабкиной уникальное украшение

news_top_970_100
Режиссер из Лаишевского района подарила Надежде Бабкиной уникальное украшение

В Москве на малой сцене театра «Русская песня» состоялась презентация праздничной традиции Казанского Поволжья — «Каравон». С делегацией в столице России побывал ансамбль «Каравон» из села Никольское Лаишевского района во главе с директором Ириной Комиссаровой. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Лаишевского района РТ.

Во время презентации народной артистке России Надежде Бабкиной подарили уникальное шейное украшение — борок, который своим руками сделала режиссер никольского сельского Дома культуры Галина Германова.

Надежда Бабкина тут же примерила его и несколько раз воскликнула: «Как горит, сияет!».

Борок является традиционным женским шейным украшением. Представляет собой хлопчатобумажную полоску ткани на плотной основе шириной 3-4 см, расшитую бисером, бусинами и пуговицами, к нижнему краю которой прикреплялись несколько ярусов своеобразных цепочек из бисера, стекляруса и стеклянных бусин. Борок носили девушки и молодые замужние женщины с праздничным сарафанным комплектом.

На презентации каравонной традиции была представлена фотовыставка и фильм об истории и традициях села Никольское и русского народного праздника «Каравон». В программу также была включена выставка костюмных комплектов — традиционной одежды русского народа Казанского Поволжья. 

Также все участники получили специально изданную в 2022 году книгу с описанием многовековой песенно-хороводной традиции, празднично-обрядовой культуры, периодов полного запрета, возрождения и развития праздника. 

В презентации приняли участие творческие этнокультурные коллективы, ученые, фольклористы, этномузыкологи и многие другие. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к юбилею «Каравона» в Никольском завершился капитальный ремонт дома культуры.

Фото, видео: ансамбль «Каравон».

#Каравон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100