Режиссер из Лаишевского района подарила Надежде Бабкиной уникальное украшение

В Москве на малой сцене театра «Русская песня» состоялась презентация праздничной традиции Казанского Поволжья — «Каравон». С делегацией в столице России побывал ансамбль «Каравон» из села Никольское Лаишевского района во главе с директором Ириной Комиссаровой. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Лаишевского района РТ.

Во время презентации народной артистке России Надежде Бабкиной подарили уникальное шейное украшение — борок, который своим руками сделала режиссер никольского сельского Дома культуры Галина Германова.

Надежда Бабкина тут же примерила его и несколько раз воскликнула: «Как горит, сияет!».

Борок является традиционным женским шейным украшением. Представляет собой хлопчатобумажную полоску ткани на плотной основе шириной 3-4 см, расшитую бисером, бусинами и пуговицами, к нижнему краю которой прикреплялись несколько ярусов своеобразных цепочек из бисера, стекляруса и стеклянных бусин. Борок носили девушки и молодые замужние женщины с праздничным сарафанным комплектом.

На презентации каравонной традиции была представлена фотовыставка и фильм об истории и традициях села Никольское и русского народного праздника «Каравон». В программу также была включена выставка костюмных комплектов — традиционной одежды русского народа Казанского Поволжья.

Также все участники получили специально изданную в 2022 году книгу с описанием многовековой песенно-хороводной традиции, празднично-обрядовой культуры, периодов полного запрета, возрождения и развития праздника.

В презентации приняли участие творческие этнокультурные коллективы, ученые, фольклористы, этномузыкологи и многие другие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к юбилею «Каравона» в Никольском завершился капитальный ремонт дома культуры.