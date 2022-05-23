К юбилею «Каравона» в Никольском завершился капремонт дома культуры

В преддверии праздника «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района РТ завершен капитальный ремонт сельского дома культуры. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор ДК Ирина Комиссарова.

«Мы рады получить такой большой подарок от Президента Татарстана Рустама Минниханова. У нас в клубе 20-25 лет не было капитального ремонта. Проходит такой большой красивый фестиваль и дом культуры был в плачевном состоянии. В прошлом году на сцене Президент и Министерство культуры РТ объявили о том, что это подарок нам на 30-летие. Мы очень благодарны. Здание прекрасно отремонтировано!» — отметила спикер.

В пресс-службе муниципалитета «Татар-информу» уточнили, что на обновление учреждения было направлено 85,565 млн рублей, проектно-изыскательные работы обошлись в 1,2 млн рублей.

Проведен ремонт входной вестибюльной группы с помещениями охраны, зрительного зала с эстрадой на 172 места, санузлов для зрителей, комнат уборочного инвентаря, гримерной, костюмерной, двух методических комнат, артистической, АТС, туалета для людей с ограниченными возможностями.

На втором этаже отремонтированы творческая мастерская, репетиционный зал, кабинеты костюмерной, библиотеки, санузла и душевой.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что благодаря республике в муниципалитете значительно улучшается инфраструктура: ремонтируются дороги, тротуары, освещение. Еще одним подарком уже федерального уровня к 30-летнему юбилею «Каравона» стали очистка и дноуглубление озера в селе Никольское на сумму 54 млн рублей. В следующем году планируется провести ремонт в Храме святителя Николая Чудотворца. Обновление будет проведено за счет пожертвований, в том числе частных компаний.