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Руc Тат
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Культура 23 декабря 2023 18:41

Режиссер Ильдар Ягафаров выложил в сеть свой фильм «Исәнмесез!?»

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В сети появился фильм «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?») татарстанского режиссера, председателя Союза кинематографистов РТ Ильдара Ягафарова. Об этом сообщается в телеграм-канале Полномочного представительства РТ в Москве.

«Я с большим трепетом отношусь к этой картине, наверное, это лучшее, что я мог сделать за все эти годы!», — заявил он, комментируя свое решение.

Напомним, что двухчасовой фильм впервые вышел в региональный прокат в 2021 году.

Как сообщал «Татар-информ», картина посвящена истории большой татарской семьи, один из членов которой узнает о смертельном диагнозе. Автором сценария стал Мансур Гилязов.

Бесплатно посмотреть семейную драму в переводе на русский язык можно на YouTube. В комментариях пользователи просят Ягафарова выложить в свободный доступ и версию без перевода.

#ильдар ягафаров
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