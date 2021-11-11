Семейная драма «Исәнмесез?» спустя год выходит в татарстанский прокат

Двухчасовой фильм председателя Союза кинематографистов Татарстана, кинорежиссера Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?»), анонсированный им в одном из интервью ИА «Татар-информ» к выходу на большие экраны еще в 2021 году, спустя почти год наконец поступит в региональный прокат.

По словам самого режиссера, кинокартина стала самой масштабной его работой. В ней были задействованы 34 актера и до 80 человек в массовке. О выходе трейлера к фильму Ягафаров заявлял еще весной 2020 года. На завершение работы над картиной в тот же год, по всей вероятности, повлияла пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней.

С 18 ноября фильм «Исәнмесез?», как сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в отделе проката «Татаркино», можно будет увидеть в кинотеатрах 27 районов республики. В Казани новый национальный кинопродукт будет идти в кинотеатре «Мир», в первую неделю показы запланированы ежедневно, а дальше все будет зависеть от успеха картины у зрителей.

Задолго до выхода фильма режиссер во многих интервью только еще о планах снять картину каждый раз подчеркивал, что в дословном переводе и значении с татарского языка название этого кино следует понимать не только как приветственное «Здравствуйте!», а и «Живы ли вы?». «Исәнмесез?» – драматическая история большой дружной татарской семьи, одному из близких которой поставлен смертельный диагноз.

Сценарий к фильму написал Мансур Гилязов, как и к предыдущей работе Ягафарова «Байгал». Однако первым по этому произведению появился спектакль, поставленный на сцене театра Камала в 2019 году, где его пожелал видеть в репертуаре главный режиссер Фарид Бикчентаев.

Автор сценария Мансур Гилязов в одном из интервью уверял, что прототипов персонажей его истории нет, поскольку такая жизненная ситуация знакома многим семьям. Однако по информации ИА «Татар-информ», образы и сама тема были навеяны сценаристу конкретной семьей из Татарстана, с которой Гилязов лично знаком и которая присутствовала на премьере театральной постановки.

Фильм получил на прошедшем в Казани в этом году кинофестивале мусульманского кино приз зрительских симпатий и награду от Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» в размере 500 тысяч рублей.