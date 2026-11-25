Режиссер фильма «Травля» Алина Сабирова в интервью «Татар-информу» рассказала о том, как себя вести, если вас пытаются затравить в Сети.

Фильм «Травля» рассказывает о нападках на 16-летнюю школьницу из Уфы Диану Кильдиярову через Интернет. 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, в Сети состоялась премьера картины.

Режиссер отметила, что современные дети выросли с телефоном в руках, и если старшее поколение может легко обходиться без гаджетов, то для молодежи они неотъемлемая часть жизни.

«Отобрать телефоны у них мы не можем, это просто нереально, но мы должны научить их цифровой гигиене. Если мы идем по улице и нам встречается темный закоулок, мы инстинктивно понимаем, что там опасно, но в интернете не всегда понятно, где нас подстерегает беда. Многие подростки могут довериться незнакомцам в Сети, подписываются на сомнительные сообщества, становятся ведомыми и могут потерять грань разумного. Все это может иметь серьезные последствия», – объясняет она.

Сценарист фильма Анна Карпова – психолог и хорошо разбирается в поведении подростков. Алина Сабирова тоже изучала психологию и училась в аспирантуре. Снимая фильм, они применили свои знания и постарались сделать его пособием для родителей и их детей.

«Золотое правило – нельзя вступать в диалог с теми, кто пытается вас затравить в Сети. Возможно, если бы Диана не ответила своему преследователю, этой истории не случилось бы. Это простое правило не знают даже взрослые люди», – отметила она.

Случай Дианы – это первый в России случай, когда за кибербуллинг пришлось ответить перед законом. 21-летний преследователь Михаил Шалимов из Новгородской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку довести девушку до крайней меры. В настоящее время продолжается рассмотрение других эпизодов дела, связанных с кибертравлей в отношении Дианы, ее друзей и родственников.

Подробнее о фильме читайте в интервью с режиссером Алиной Сабировой на «Татар-информе».