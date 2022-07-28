Режиссер Дэвид Личн посоветовал лже-Зеленскому выпить пива с Путиным

Известные пранкеры Вован и Лексус на лекции в КФУ показали, как они разыграли американского режиссера Дэвида Линча. Он посоветовал пранкерам, выдававшим себя за украинского лидера Владимира Зеленского, выпить пива с Президентом России Владимиром Путиным. Видеоролик с розыгрышем, представленным участникам лекции в Казани, пранкеры также опубликовали на RuTube.

«Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины», – обратился Линч к лже-Зеленскому.

Он также посоветовал Президенту Украины поговорить с Путиным напрямую: «Всякий раз, когда возникают проблемы, есть что-то, что нужно ему, есть что-то, что нужно вам. Вы обсуждаете эти вопросы за виртуальным ужином и находите выход из ситуации».

Линч одобрил идею лже-Зеленского выпить пива с Путиным. «Вам с ним нужно выпить по пиву, даже по паре кружек пива. Вы могли бы поговорить с Президентом Путиным, пока будете пить пиво. Поговорите с ним о своих вопросах, и вы придете к осознанию того, что вы оба люди», – посоветовал режиссер, призвав «Зеленского» задуматься о дружбе с российским лидером.

Напомним, в КФУ пранкеры прочитали лекцию «Феномен пранк-журналистики. Секреты международных переговоров». К приезду пранкеров приурочен запуск первой в России вузовской образовательной программы «Новые форматы работы с информацией в условиях гибридных и информационных войн: кибер-, пранк-, data-журналистика».