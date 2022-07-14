Пранкеры Вован и Лексус прочитают авторскую лекцию в КФУ

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выступят в Казанском федеральном университете с лекцией «Феномен пранк-журналистики. Секреты международных переговоров». Меропритие состоится 28 июля на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, сообщает пресс-служба КФУ.

«<...> „мастера телефонной дипломатии”, известные как Вован и Лексус, покажут новый эксклюзивный пранк мировой знаменитости, чье имя пока не разглашается», — отмечают в вузе.

К приезду пранкеров будет приурочен запуск первой в России вузовской образовательной программы «Новые форматы работы с информацией в условиях гибридных и информационных войн: кибер-, пранк-, data-журналистика».

Авторская лекция Кузнецова и Столярова откроет масштабный проект для студентов и сотрудников университета «Открытое общество». В течение года в вузе с лекциями выступят видные российские государственные деятели, дипломаты, ученые, топ-менеджеры крупных корпораций, телеведущие и журналисты.

Лексус занимается пранком с начала 2000-х годов, Вован — с 2007 года. В начале 2010-х годов их розыгрыши приобретают отчетливую политическую окраску, хотя некоторые из них всё же остаются внеидеологическими. В 2022 году YouTube-канал пранкеров был заблокирован за «нарушение правил сообщества».