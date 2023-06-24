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Режим КТО в российских регионах в ближайшее время отменят – Песков
Введенный в Москве, Московской и Воронежской областях режим контртеррористической операции (КТО) из-за попытки вооруженного мятежа будет отменен в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В связи с тем, что процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, то будут все предпосылки для этого», – приводит его комментарий РИА Новости.
Напомним, понедельник в Москве в связи с введением режима КТО объявили выходным днем – это решение останется в силе, сообщила пресс-служба мэра столицы.
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