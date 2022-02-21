Режим ЧС ввела Пензенская область в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Режим чрезвычайной ситуации с понедельника ввел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в связи с принятием эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом сообщило областное правительство в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как указано в опубликованном распоряжении, в области действует режим ЧС регионального уровня реагирования.

«С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко», — отмечается в сообщении.

В документе уточняется, что режим ЧС введен в связи с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи.

Ранее Правительство региона собщало в своем телеграм-канале, что Пензенская область готова принять жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию.