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Политика
21 февраля 2022  08:55

Режим ЧС ввела Пензенская область в связи с прибытием беженцев из Донбасса

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Режим чрезвычайной ситуации с понедельника ввел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в связи с принятием эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом сообщило областное правительство в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Как указано в опубликованном распоряжении, в области действует режим ЧС регионального уровня реагирования.

«С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко», — отмечается в сообщении. 

В документе уточняется, что режим ЧС введен в связи с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи.

Ранее Правительство региона собщало в своем телеграм-канале, что Пензенская область готова принять жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию.  

#Донбасс #конфликт в донбассе #беженцы
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