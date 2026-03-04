Режим беспилотной опасности снят на территории РТ

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который ввели накануне в 22.53 по мск. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

«Татар-информ» сообщал, что одновременно объявлялась и ракетная опасность, которая сохранялась до 00.47. Позднее, уже сегодня в 06.06, была объявлена угроза атаки БПЛА в трех городах республики – Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Угрозу атаки БПЛА в этих городах отменили в 09.03 по московскому времени.

Из‑за введенных ограничений аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекращали прием и отправку рейсов. Сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме.

Отметим, что в полночь режим ракетной опасности также вводился еще в ряде регионов Приволжья. В частности, он действовал в Чувашии, Удмуртии и Саратовской области.