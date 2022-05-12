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Ру Тат
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Технологии
12 мая 2022  10:18
Александр Хевронин

Резиденты нового IT-парка предварительно забронировали 70% рабочих площадей

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Новый IT-парк в Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак», по предварительным расчетам, уже заполнен резидентами на 70%. Об этом сообщил директор технопарка Александр Борисов.

«У IT-парка есть миссия – воспитывать компании малого бизнеса, а не создавать хорошие условия для крупных предприятий. Поэтому новый технопарк будет состоять в большей степени из небольших офисов и переговорных комнат. В нынешних условиях приоритеты  у некоторых компаний изменились, но парк предварительно заполнен резидентами на 70%», – заявил Борисов.

Он подчеркнул, что в плане нового IT-парка – увеличение офисной площади на каждом последующем этаже здания. То есть, если на третьем этаже будет большое количество малых офисов, то на последнем их будет всего два, для крупных компаний. 

Подробнее о новом технопарке в материале «Татар-информа»: «Чтобы любой чувствовал себя уверенно и кайфово»: что предложит новый IT-парк в Казани?

#ит парк #Казань #новые резиденты
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