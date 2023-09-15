В Иннополисе разработали дрон-квадрокоптер для контроля соблюдения ПДД

Специалисты Университета Иннополис разработали дрон-квадрокоптер InnoDrone для контроля за дорожным движением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель премьер-министра РТ, курирующий развитие Иннополиса Роман Шайхутдинов.

Отмечается, что дрон уже тестируется на дорогах наукограда.

InnoDrone ведет круглосуточное наблюдение без подзарядки. Кроме того, дрон работает при температуре от -30 до +55 °C и скорости ветра до 10 м/с, а также во время дождя.

Характеристики дрона обеспечивают ему возможность распознавать разные виды транспорта, фиксировать выезд на встречку, пересечение сплошной линии, а также движение по обочине и разделительным полосам.

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