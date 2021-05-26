Резидент ТОСЭР «Нижнекамск» запустит новый корпус для расширения линейки производства

Резидент ТОСЭР «Нижнекамск» компания «Симпл» — получатель льготного займа «Стройка» — расширит линейку собственного производства. Предприятие с 2019 года выпускает полипропиленовые трубы, в 2021 году приступит к производству штапельного волокна и полиэстерной нити. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Реализация нового проекта стартовала в конце 2020 года. На сегодняшний день на территории ТОСЭР ведется строительство нового производственного корпуса. «Завершение строительства планируется в июне 2021 года», — уточнил источник.

Открытие нового производства стало возможным благодаря льготному займу, который компания получила в декабре 2020 года. Финансирование на сумму 15 млн рублей по ставке 5% на пять лет было предоставлено Фондом поддержки предпринимательства РТ и благодаря поручительству Гарантийного Фонда РТ.

Свою деятельность компания «Симпл» осуществляет с июня 2019 года, реализуя инвестиционный проект под названием «Организация производства полипропиленовых труб».

По данному проекту за период 2019 — 1 квартал 2021 года инвестор вложил 25,28 млн рублей и создал 16 рабочих мест. Также за это время был построен первый производственный корпус, в феврале 2020 года запущено производство, выпущено продукции на сумму 80 млн рублей.

«Полученный займ ООО „Симпл“ направил на реализацию нового инвестиционного проекта по производству штапельного волокна, полиэстерной нити. Данная продукция используется для легкой промышленности, для изготовления нетканых материалов, нитей, тканей», — уточнил первый замруководителя исполкома Радмир Беляев.

На текущий момент из 15 млн рублей освоено 8 млн рублей, проведены строительные работы по заливке фундамента, возведены каркас и стены, ведется заливка полов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый турецкий инвестор зашел в ТОСЭР «Нижнекамск».

Фотографии предоставлены Центром по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.