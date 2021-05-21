Первый турецкий инвестор зашел в ТОСЭР «Нижнекамск»

Списки компаний ТОСЭР «Нижнекамск» пополнил еще один резидент — это ООО «Провера», созданное турецкими инвесторами. Компания вложит в производство 28,6 млн рублей, будет создано 21 рабочее место. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию Нижнекамска.

Начало производства запланировано на III квартал 2021 года. При выходе на максимальную мощность объем прибыли составит 629,537 млн рублей.

По словам первого замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмира Беляева, «Провера» займется производством строительных материалов из оцинкованных металлических листов, изготовленных путем профилегибочного формирования.

«В их числе — монтажные профили, воздуховоды систем вентиляции и кабельные лотки из перфорированного листа», — поделился подробностями собеседник агентства.

Сегодня представители компании выступили с презентацией проекта перед членами Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР.

Инвестиционный проект был одобрен единогласно. Продукция, которую будет производить новый резидент, востребована в строительстве. Это отметили и представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, присутствовавшие на совещании.

«ООО „Провера“ — это первая компания в ТОСЭР „Нижнекамск“, учрежденная турецким инвестором. Надеюсь, что положительный опыт компании привлечет к нам новых инвесторов из Турции», — высказал свое мнение Радмир Беляев.

Помимо турецкого инвестора, на территории ТОСЭР «Нижнекамск» осуществляет свою деятельность китайская компания «Кама Технология» — в прошлом месяце в тестовом режиме специалисты запустили производство закаленного стекла для бытовой техники, а именно — стеклянных полок для холодильников.

В общей сложности на сегодняшний день резидентом ТОСЭР «Нижнекамск» является 21 компания, которая реализует 22 проекта. Общий объем инвестиций составит 7,2 млрд рублей, будет создано 1,8 тыс. рабочих мест.