Резидент «Алабуги» направил мобилизованным сотрудникам выплаты по 150 тыс. рублей

Резиденты ОЭЗ «Алабуга» поддержали своих мобилизованных сотрудников единовременными выплатами. Так, руководство «Август-Алабуга» направило каждому работнику по 150 тыс. рублей, «Алабуга-стекловолокно» — по 100 тыс. рублей.

«Каждое предприятие муниципалитета индивидуально определяло размер единовременных выплат. По решению администраций организаций было выплачено от 20 тыс. рублей до 150 тыс. рублей сотрудникам, призванным в рамках частичной мобилизации», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

По словам главы района Рустема Нуриева, на поддержку семей из местного бюджета выделяется более 9 млн рублей. Меры поддержки включают в себя питание в школах, проезд в общественном транспорте, путевки в санатории, абонементы в спортивные объекты. Помощь мобилизованным на сегодняшний день была оказана на сумму более 4 млн рублей.

Многие предприятия оказали помощь мобилизованным сотрудникам в виде единовременных выплат, одежды и снаряжения. Общая сумма, направленная на эти цели, составила более 8 млн рублей.

Сегодня елабужское отделение общественной организации «Женщины Татарстана» организует отправку посылок для мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани. Принимаются кондитерские изделия, чай, кофе. Организации общепита могут предоставить собственную выпечку. Пункт приема работает с 8.00 до 21.00 в Молодежном центре «Барс».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профком КАМАЗа выплатит по 25 тыс. рублей семьям мобилизованных сотрудников.