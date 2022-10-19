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Ру Тат
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Общество
19 октября 2022  16:39

Профком КАМАЗа выплатит по 25 тыс. рублей семьям мобилизованных сотрудников

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Профком ПАО «КАМАЗ» окажет единоразовую финансовую помощь в размере 25 тыс. рублей мобилизованным членам профсоюза, сообщается в Telegram-канале автогиганта.

На эту поддержку могут также рассчитывать супруги убывшего на сборный пункт резервиста, родители, дети, родные братья и сестры. Для получения материальной поддержки нужно будет подать заявление и документы. 

Если выплату оформляет родственник, то необходимо предоставить копию паспорта заявителя и копию документа, подтверждающего родственные отношения.

Кроме этого, каждому «камазовцу» от завода также положена ежемесячная выплата по 50 тыс. рублей. Также за мобилизованными будут сохранены рабочие места.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ экипировал своих мобилизованных сотрудников на 150 тыс. рублей каждого.

#мобилизация
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