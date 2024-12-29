Резиденция Кыш Бабая, Свияжск и глэмпинги: где в Татарстане ожидают туристов в праздники



В течение новогодних выходных Татарстан рассчитывает принять порядка 160 тысяч туристов. К приезду гостей готовы гостиницы, глэмпинги и другие средства размещения, заявили в Госкомитете РТ по туризму.

По данным комитета, загрузка средств размещения уже составляет 70%, а в пиковые даты доходит до 98%. Большой популярностью у путешественников пользуются загородные средства размещения. В Татарстане открыты 54 глэмпинга, большинство из которых были созданы с помощью государственной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Будут открыты в выходные и туристические центры республики: остров-град Свияжск, Елабуга и Великий Болгар. Здесь гостей ожидают многочисленные активности и концерты. Ожидаются праздничные программы от музея под открытым небом «Татар авылы» в Зеленодольском районе. Гостей ожидают фольклорные квесты и мастер-классы.

Любителей активного отдыха горнолыжные курорты республики, а туристы, путешествующие семьей, могут оценить, к примеру, резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в интерактивном парке «Лес Чудес» в Арском районе, посетить парк альпак неподалеку от острова-града Свияжска, «Дикую ферму» в Рыбно-Слободском районе или прокатиться на собачьих упряжках по лесу в Камском Устье.

Также в Татарстане состоится множество новогодних мероприятий и фестивалей. С 30 декабря по 8 января можно посетить фестиваль ледовых скульптур «Лед и свет» в Раифском Богородицком монастыре, 5 января — фестиваль «Кукморские валенки» с ярмаркой, мастер-классами и дегустациями национальных блюд.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.