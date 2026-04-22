Резервисты из Бугульмы приступят к охране объектов ТЭК в Казани и Нижнекамске

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась отправка граждан, пребывающих в запасе, на двухмесячные военные сборы для охраны критически важных объектов. За два дня в учебные подразделения направлены шесть человек.

Правовой основой привлечения резервистов является федеральный закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября 2025 года. Документ предусматривает возможность участия граждан из запаса в сборах, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры.

Как сообщил военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов, резервисты будут задействованы в составе мобильных огневых групп.

«Основные места назначения – предприятия топливно-энергетического комплекса в Казани и Нижнекамске. За два дня на двухмесячные сборы из Бугульмы были отправлены шесть человек. В течение года они могут быть задействованы шесть месяцев», – уточнил он.

Ранее двое жителей Бугульмы, состоявших в мобилизационном людском резерве, заключили контракты сроком на полгода и убыли в зону специальной военной операции. Подготовка проходит на базе Казанского высшего командного танкового училища и включает индивидуальную и групповую подготовку в составе мобильных огневых групп.

Резервисты обеспечиваются военной формой, закрепленным вооружением и техникой, после чего приступают к охране объектов жизнеобеспечения.

По данным военкомата, на период сборов за резервистами сохраняется заработная плата по основному месту работы, а также выплачивается денежное довольствие по линии Минобороны России и дополнительные выплаты от предприятий. С момента прибытия на сборы граждане получают статус военнослужащих и все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

Размер выплат зависит от воинского звания и условий контракта. Кроме денежного довольствия, военнослужащие обеспечиваются питанием, медицинской помощью, современной экипировкой и страхованием жизни.

Желающие вступить в мобилизационный резерв могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, пройти медицинскую комиссию и заключить контракт.

Подразделения резервистов формируются под эгидой Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Перед выполнением задач они проходят подготовку, включающую обучение противодействию беспилотным летательным аппаратам, а также отражению диверсионных и террористических угроз.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.