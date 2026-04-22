Из Бугульмы на службу отправили вторую группу призывников

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Сегодня ранним утром, в четыре часа, со двора военного комиссариата Бугульмы состоялась очередная отправка призывников. В рамках весенней кампании двенадцать молодых людей, призванных решением районной призывной комиссии, направились в Казань для дальнейшего прохождения военной службы.

Проводить новобранцев пришли представители районной администрации, духовенства и общественных организаций.

Среди них – заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района по социальным вопросам Ильгам Сагитов, протоиерей Евгений Романов, имам-хатыб Баязит Раупов, директор Бугульминской кадетской школы-интерната Александр Крайнов, председатель общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Ленар Гараев.

В адрес призывников прозвучали напутственные слова, пожелания достойно пройти службу, сохранить верность присяге и вернуться домой возмужавшими и окрепшими.

Военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов разъяснил, что официальным началом службы для каждого станет дата убытия из Казани. С этого момента будет исчисляться установленный срок – один год.

Отправка прошла в организованной и спокойной обстановке. Для самих ребят это важный этап в жизни, связанный с выполнением гражданского долга и началом нового жизненного опыта.

Следующая отправка призывников из Бугульминского района запланирована на 15 мая.

