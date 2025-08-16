Ревзин в Казани: Чувствуем доброжелательное отношение к проекту «Новая волна»

В Казань 8 августа прибыли финалисты Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Сегодня во время открытой репетиции режиссер фестиваля Александр Ревзин рассказал журналистам, что вся команда конкурса чувствует тепло, заботу и доброжелательное отношение к проекту и участникам.

«Мы уже неделю находимся в Казани. Замечательная гостиница, мы из нее не выходим. У нас круглосуточно идут репетиции, поэтому мы видим только тех людей, которые вокруг нас, помогают нам здесь жить», – сообщил он.

Ревзин отметил, что в конкурсной программе этого года участвуют 13 финалистов из шести стран. «Это те ребята, которые в этом году, как нам показалось, наиболее интересно представляют разножанровую музыку и разные регионы России и другие страны. Перед этим был большой конкурсный отбор, в котором участвовали несколько тысяч человек, а затем – полуфинал», – подчеркнул он.

Конкурсанты представили журналистам песню «Новая волна», которая была написана специально для фестиваля в Казани. Ее премьера состоится в день открытия конкурса. Кроме того, участники исполнили по куплету и припеву песни первого конкурсного дня.

«Новая волна» – единственный конкурс в мире, где на разогреве у никому не известных исполнителей работают звезды. Таким образом, мы поднимаем телевизионный рейтинг на определенную высоту. И очень хочется верить, что мы его не будем снижать в течение всей конкурсной программы», – заявил Ревзин.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого при поддержке Российского авторского общества и других музыкальных организаций.

С 2002 по 2014 год конкурс ежегодно проходил в Юрмале. С 2015 года «Новая волна» стала проходить в Краснодарском крае. А в этом году конкурс состоится с 21 по 26 августа в Казани на площадке у «Ак Барс Арена» в зале New Wave Hall, который был сконструирован еще в 2015 году специально для проведения «Новой волны».