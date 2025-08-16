Фазлеева о «Новой волне»: Все сложится замечательно, потому что Татарстан – место силы

Открытая для СМИ репетиция финалистов Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» прошла сегодня в Казани. Ее посетила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Вице-премьер пообщалась с главным режиссером фестиваля Александром Ревзиным и участниками конкурса.

«Приветствую вас в Татарстане от имени Раиса республики Рустама Минниханова. Он передал вам привет и пожелание добрых начинаний на нашей земле силы – в Республике Татарстан», – сказала конкурсантам Фазлеева.

Она также пожелала им получить замечательные впечатления от Татарстана и добиться высоких результатов от участия в этом проекте.

«Вы сейчас продемонстрировали средствам массовой информации немного своих талантов. Пусть на сцене вас поддерживает ваша внутренняя сила. И хочу пожелать, чтобы вы друг друга поддерживали, а зрители в зале всегда будут к вам тепло расположены. И пусть будет добрым и светлым ваше пребывание в Татарстане, в нашей замечательной Казани», – обратилась вице-премьер к финалистам конкурса.

По мнению Фазлеевой, фестиваль «Новая волна» – очень яркий и добрый, а его проведение в Татарстане – важное и знаковое событие для всего творческого мира.

«Этот фестиваль про добрые песни. Республика всегда славилась творческими людьми, хорошими исполнителями, музыкантами, композиторами. Есть чему поучиться, есть на что посмотреть», – отметила она в беседе с журналистами.

В конкурсной программе этого года участвуют 13 финалистов из шести стран – России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстана.

«Репетиционный процесс – это большая кухня, но зритель видит на сцене уже конечный результат. А сколько за этим стоит труда и волнения! Мы увидели, что молодые исполнители горят желанием познакомиться с республикой, познакомиться с Казанью и услышать добрые слова о своем выступлении от жителей и гостей города», – подчеркнула вице-премьер.

Чтобы участники конкурса смогли познакомиться с достопримечательностями Татарстана, для них организуют экскурсии. По словам Фазлеевой, они смогут побывать в Болгаре, Свияжске, Казанском Кремле и увидеть другие объекты культуры Казани.

«Мы хотим, чтобы каждый из них прошелся по улицам нашего города, увидел Татарстан. Я уверена, что для всех молодых исполнителей, кто стартовал со своей карьерой в рамках «Новой волны» в Татарстане, все сложится замечательно, потому что наша республика – это место силы», – заявила она.

Заместитель Премьер-министра РТ заметила, что конкурс «Новая волна» привлекает большое внимание телезрителей. «Важно, что каждый, кто посмотрит эфир, увидит город Казань, увидит Республику Татарстан», – сказала она.

Среди зрителей в зале будут участники программы «Батырлар. Герои Татарстана», врачи, оказывающие помощь раненым в госпиталях, а также добровольцы, активно участвующие в оказании помощи в зоне проведения специальной военной операции.

Успехов в конкурсе молодым исполнителям пожелал и начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. «Каждая минута пребывания в Казани вам точно запомнится. Я впечатлен. Очень круто», – заявил он.

В конкурсе принимают участие молодые вокалисты в возрасте от 16 до 30 лет из разных стран. Участники представляют как авторские произведения, так и кавер-версии популярных песен.

На открытой репетиции сегодня финалисты фестиваля исполнили по куплету и припеву песни, которую они представят в первый конкурсный день.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Он проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого при поддержке Российского авторского общества (РАО) и других музыкальных организаций.

С 2002 по 2014 год конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале. С 2015 года «Новая волна» стала проходить в Краснодарском крае. В этом году международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки впервые состоится в Казани.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»