Предприятия нефтехимкомплекса Татарстана увеличили производство в 2022 году на 1,8%

Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан в 2022 году увеличили объемы производства на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, говорится в пресс-релизе к заседанию совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое пройдет сегодня в Доме Правительства РТ.

«Рост обеспечен увеличением объемов добычи нефти, выпуска нефтепродуктов, удобрений и полиолефинов. Компании увеличили выручку относительно 2021 года, что привело к росту отчислений в консолидированный бюджет Республики Татарстан на 40%, до 121 млрд рублей», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что мировые цены на нефть, моторные топлива, большинство химических продуктов росли в первой половине года и снижались во второй. В России наблюдались схожие тренды.

В 2022 году предприятия нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан завершили реализацию ряда инвестиционных проектов. На ТАНЕКО запущено в режиме комплексного опробования производство ароматики, «Нижнекамскнефтехим» ввел в работу парогазовую установку, при поддержке «Татнефтехиминвест-холдинга» в технополисе «Химград» на опытной установке начат выпуск полифениленсульфида.