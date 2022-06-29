Reuters: Западных чиновников удивило наличие русского салата в меню на саммите НАТО

Западные чиновники и журналисты удивились наличию блюда под названием «Картофельный салат по-русски» в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде. Об этом пишет Reuters.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — сказал журналист Иньяки Лопес.

Участники мероприятия поделились, что салат находился на верхней строчке меню, одна порция стоила восемь евро. В его составе есть горох, картофель, морковь и майонез.

Авторы статьи добавили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита альянса официально назвать Россию угрозой для безопасности НАТО. По их словам, высокое содержание углеводов в салате оказалось важнее его спорного названия. При этом блюдо было распродано за пару часов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в новой стратегической концепции НАТО Россия будет названа «угрозой для безопасности», а Китай — «систематическим вызовом» для альянса.