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Ру Тат
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Политика
27 июня 2022  16:06

НАТО намерен нарастить силы высокой готовности до 100 тыс. человек

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На саммите в Мадриде лидеры стран НАТО намерены обсудить дальнейшее усиление на восточном направлении. В том числе альянс планирует увеличить численность сил быстрого реагирования до 100 тыс. человек, сообщает ТАСС.

«В ходе саммита мы укрепим наши передовые оборонные рубежи и усилим боевые группы на восточных рубежах до необходимого уровня. Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 100 тыс. человек», — подчеркнул генсек организации Йенс Столтенберг, вновь назвав Россию самой значительной и прямой угрозой для НАТО. Напомним, что несколько дней назад он уже делал подобное заявление.

Кроме того, он заявил об «увеличении военных резервов» и «запасов заранее распределенного [военного] оборудования» на местах. 

Столтенберг добавил, что наращивание численности передовых групп на востоке будет проводиться поэтапно и по мере необходимости.

#НАТО #йенс столтенберг
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