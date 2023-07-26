В Нигере военные заблокировали дворец главы страны

Солдаты армии Нигера

Фото: ВМС США

В Нигере Президентская гвардия заблокировала дворец главы государства Мохамеда Базума и его офис в столице страны Ниамее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Утром резиденция Президента Нигера оказалась оцеплена, но затем, по информации радиостанции RFI, оцепление было снято. При этом неизвестно, открыт ли доступ в само здание.

Журнал Jeune Afrique со ссылкой на военный источник написал, что Базума удерживают мятежники, численность которых неизвестна. Впрочем, другой источник заявил, что политик просто «ведет переговоры» с военными.

Собеседник газеты Le Monde в свою очередь заметил, что речь о государственном перевороте не идет, а напряженность вызвана «проблемой, связанной с Президентской гвардией». По информации Jeune Afrique, Базум собирался отправить в отставку ее командира — генерала Омара Тчиани.

При этом администрация Президента Нигера заявила в Twitter’е, что Вооруженные силы и Национальная гвардия не поддержали мятеж «отдельных элементов» Президентской гвардии. Армия будто бы выказала готовность атаковать мятежников.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что ни Президента Нигера, ни других высокопоставленных представителей этой страны нет среди подтвердивших участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля с участием Президента РФ Владимира Путина.

Upd. (16.14): Мятежники в Нигере продолжают удерживать Президента страны и отказались его освободить. Армия выдвинула им ультиматум, передает Agence France-Presse.