ЕС вывел из-под потолка цен два вида нефтепродуктов из российской нефти

Евросоюз снял ограничение цены с двух видов продуктов из российской нефти. Об этом со ссылкой на пояснения Еврокомиссии сообщает ТАСС.

Так, лимит цен больше не действует в том случае, «если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт», — приводится первый из вариантов.

Вторыми из-под потолка выведены продукты, полученные после существенного преобразования российских в третьих странах. «Они больше не считаются продуктами российского происхождения, и предельная цена не применяется», — объясняет Еврокомиссия.

Напомним, что с 5 февраля ЕС ввел ограничение цен на нефтепродукты из России. Так, топочный мазут и нафта оцениваются теперь в 45 долларов, а дизель и керосин — в 100 долларов.