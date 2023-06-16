Reuters: Турция сорвала согласование планов обороны НАТО на случай войны с Россией

Министры обороны стран НАТО не сумели прийти к соглашению по новым планам действий на случай войны с Россией, передает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, планы стран-участниц альянса сорвала Турция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обсуждали первые со времен окончания холодной войны планы на случай военного конфликта с Россией в течение двух дней. Однако после когда политики приближались к согласованию выбранной стратегии,Турция ее заблокировала. Анкара не одобрила утверждение формулировки географического положения, в том числе в отношении Кипра, северная часть которого контролируется протурецким правительством, признаваемым на международном уровне только властями Турции.

Один из дипломатов обвинил Турцию в срыве утверждения планов, отметив, что у альянса еще есть возможность найти решение до саммита НАТО в середине июля в Вильнюсе.

«Хотя сегодня региональные планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда результатов саммита в Вильнюсе в июле», — сказал агентству неназванный высокопоставленный представитель США.

Отмечается, что НАТО также будет давать странам рекомендации по модернизации своих вооруженных сил и тылового обеспечения.

Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса могут направить свои войска на Украину. Этот сценарий, по его словам, возможен, если Киевуне предоставаят серьезные гарантии безопасности на предстоящем саммите в Вильнюсе.