Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о возможности отправки войск стран блока на Украину

Некоторые страны НАТО могут направить свои войска на Украину, если той не будут предоставлены серьезные гарантии безопасности на предстоящем саммите военно-политического блока в Вильнюсе. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью британской газете The Guardian.

«Группа стран НАТО может быть готова ввести войска на территорию Украины, если государства члены блока, включая США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — заметил Расмуссен.

«Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти [на украинскую территорию] и собрать коалицию желающих [поступить аналогично], если Украина ничего не добьется в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские чувства, поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не слушала их предупреждений <…>», — пояснил экс-глава НАТО, уточнив, что к Польше могут присоединиться и страны Балтии.

По мнению Расмуссена, Украине необходимы письменные гарантии безопасности вне альянса, причем желательно — до саммита. Речь идет об обмене разведданными, совместной подготовке украинских военных, усиленном производстве боеприпасов, оперативной совместимости с армиями НАТО и поставках оружия, достаточных для сдерживания России. По его оценке, «в настоящее время эти идеи набирают силу», в том числе и во Франции.

Ранее действующий глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о безопасности Украины станет основным на саммите в Вильнюсе, но полноценные гарантии безопасности предоставляются только странам — членам блока.