Флаг НАТО

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Страны — члены НАТО согласовали план, который подробно описывает реакцию Североатлантического альянса на гипотетическую «атаку России». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять дипломатических источников.

Таким образом, военно-политический блок сумел преодолеть противодействие Турции и достичь договоренностей за день до начала саммита лидеров альянса в Вильнюсе.

«В течение десятилетий НАТО не видела необходимости в крупномасштабных планах обороны, так как вела небольшие войны в Афганистане и Ираке и считала, что постсоветская Россия больше не представляет реальной угрозы», — констатирует агентство.

В середине июня Reuters сообщало, что согласование составленного ранее плана заблокировала Турция. Ее не устроили географические формулировки, в том числе связанные с Кипром (северную часть острова контролирует Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара — прим. Т-и).

Сам секретный план был подготовлен еще раньше. В середине мая — начале июня о нем написали Reuters и издание Responsible Statecraft.

Последнее указало, что документ «на тысячи страниц» был подготовлен военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами альянса за закрытыми дверями. Ни одно из обсуждений не было открыто для публики или представителей СМИ.