Reuters: США пригласят РФ на форум АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году

Соединенные Штаты пригласят Россию на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско в 2023 году. Об этом заявил представитель США в АТЭС Мэтт Мюррей, передает агентство Reuters.

По словам американского чиновника, США как «хорошие распорядители» встречи пригласят на нее РФ как одну из стран, входящих в организацию. В следующем году Штаты будут председательствовать в АТЭС.

Мюррей не уточнил, предполагается ли, что российскую делегацию на форуме АТЭС в Сан-Франциско возглавит Президент РФ Владимир Путин. На саммите, прошедшем в ноябре в Таиланде, российского лидера не было — делегацией РФ руководил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны — участницы АТЭС осудили специальную военную операцию России на Украине, но признали «наличие других оценок» конфликта.