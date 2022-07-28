Reuters: Россия не планирует уходить с МКС минимум до 2028 года

Россия не планирует покидать Международную космическую станцию как минимум до 2028 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс.

По данным издания, российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на станции по крайней мере до тех пор, пока не построит собственный форпост страны на орбите. Это млучится не раньше 2028 года, утверждают источники агентства.

Напомним, накануне глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.