Reuters раскрыл детали подготовки десятого пакета санкций ЕС против России

Десятый пакет антироссийских санкций члены Еврозоюза планируют подготовить к 24 февраля. Он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключение еще большего числа банков РФ от системы SWIFT. Об этом сообщает Reuters.

«Они (дипломаты) заявили, что десятый пакет санкций... должен быть готов к... 24 февраля», – говорится в сообщении агентства, ссылающегося на представителей внешнеполитических ведомств Польши и Литвы.

Уточняется, что Варшава и Вильнюс намерены добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ РФ, отключения большего количества банков от SWIFT, а также полного прекращения торговли алмазами с Россией. Дополнительным ограничениям, по мнению дипломатов двух республик, нужно подвергнуть и Беларусь. В материале агентства также отмечается, что добиться политического единства во мнениях членам Евросоюза становится все сложнее.

На сегодняшний день из-за конфликта на Украине в «черном списке» ЕС находится около 1 300 человек и 120 организаций. Огромное количество действующих санкции распространяются на торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборонный сектор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце 2022 года Евросоюз утвердил девятый пакет санкций, который включил в себя запрет на экспорт дронов и вещание некоторых российских телевизионных каналов.