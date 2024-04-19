Reuters: Иран не планирует давать немедленный ответ на атаку по своей территории

Иран не планирует немедленный ответ после атаки на его территорию. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника, сообщает Reuters.

По словам чиновника, причина паузы заключается в отсутствии доказательств об иностранном источнике атаки.

«Мы не подверглись внешней атаке, и участники дискуссий склоняются, что речь идет скорее о проникновении, чем о нападении», — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в небе над Исфаханом было сбито три беспилотника. Американские СМИ со ссылкой на чиновников заявили, что атаку совершил Израиль. Однако телеканал Press TV заявил, что территория Ирана не подвергалась атакам со стороны какого-либо государства.

Комментируя сообщения в соцсети Х, миллиардер Илон Маск назвал удар Израиля (отсылка к данным американских СМИ) по Ирану ударом долларов по долларам американских налогоплательщиков.