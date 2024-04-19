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Маск назвал атаку Израиля на Иран ударом «долларов по долларам» налогоплательщиков США
Миллиардер Илон Маск вспомнил американских налогоплательщиков, комментируя удар Израиля по Ирану. Своим мнением он поделился в соцсети Х.
Ранее стало известно о ракетной атаке Израиля по объекту в Иране. Позже появилась информация, что взрывы прогремели неподалеку от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана.
Один пользователей соцсети отметил, что именно военная база могла являться целью Тегерана. Он напомнил, что здесь базируются американские истребители F-14 Tomcat.
«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — ответил на это Маск.
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