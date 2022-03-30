Reuters: 29 марта поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановились

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через немецкую компрессорную станцию Мальнов накануне сократились до нуля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade, передает РИА Новости.

По данным СМИ, к 13 часам по местному времени прокачка составляла 1 451 155 киловатт-час, однако после этого показатели упали до нуля. При этом газ из России в Европу по другим газопроводам поставляется стабильно.

На 29 марта «Газпром» ранее забронировал часть мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу. С 15 марта компания не заказывала их, а на этот раз выкупила лишь два процента предложения: из возможных 3,7 миллиона – 87 тысяч кубометров в час.

«Ямал — Европа», наряду с газотранспортной системой Украины и «Северным потоком», явялется одним из основных маршрутов поставок газа из России в Европу. В 2020 году закончился долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит по «Ямалу — Европе». С этого времени компания бронирует мощности магистрали через аукционы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.