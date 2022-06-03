Ретейлеры отметили сокращение ассортимента техники и электроники в РФ

Продавцы бытовой техники и электроники в России фиксируют сокращение ассортимента из-за ухода некоторых зарубежных производителей с российского рынка и трудностей с поставками комплектующих. Об этом сообщает РБК.



Директор одного из крупных интернет-магазинов бытовой техники Алексей Погудалов рассказал, что максимальное сокращение числа товаров произошло в категориях товаров с большой долей вропейских, корейских и американских брендов. К такой технике относятся посудомоечные машины, духовки, варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, и пылесосы. Говоря о конкретных торговых марках, он отметил существенное сокращение ассортимента у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

Погудалов уточнил, что в основном это связано с полной остановкой поставок иностранными фирмами.

«В остальных случаях это проблемы на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности найти обходные пути для „альтернативного“ ввоза готовой продукции», — добавил он.



Вице-президент по закупкам и развитию популярной сети по продаже электроники Михаил Догадин также подтвердил информацию об уменьшении числа техники в магазинах. Он подчеркнул, что больше всего это повлияло на ассортимент смартфонов и планшетов, в частности, брендов Samsung и Apple.

После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, страны Запада начали ужесточать санкции против России. Ряд иностранных компаний заявил о прекращении деятельности на российской территории.