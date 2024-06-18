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Экономика 18 июня 2024 11:02

Ретейлер «Леруа Мерлен» сменит название

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Российская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) проводит ребрендинг — компания сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что будут заменены вывески магазинов, униформа сотрудников и другие элементы корпоративного стиля, дизайн сайта и приложения.

«Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — уточнил планы ретейлер.

В начале апреля «Леруа Мерлен» сменила название юрлица.

В 2022 году, после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации, владеющая сетью гипермаркетов Leroy Merlin французская группа компаний Adeo решила прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в группе объявили о планах передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% ООО «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP. У АО «Груп АДЕО» осталась доля в 0,01%.
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