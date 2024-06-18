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Ретейлер «Леруа Мерлен» сменит название
Российская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) проводит ребрендинг — компания сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что будут заменены вывески магазинов, униформа сотрудников и другие элементы корпоративного стиля, дизайн сайта и приложения.
«Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — уточнил планы ретейлер.
В начале апреля «Леруа Мерлен» сменила название юрлица.
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