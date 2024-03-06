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Российская «Леруа Мерлен» сменила название юрлица
Российская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменила название юридического лица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид». Соответствующая информация приведена в ЕГРЮЛ.
Название изменено без смены юридического лица в рамках передачи управления локальному менеджменту, пояснили РИА Новости в компании.
«Решений о ребрендинге на текущий момент не принято», — уточнили в пресс-службе ритейлера. При этом там заверили, что переименование не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников торговой сети.
В 2022 году, после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции, владеющая сетью гипермаркетов Leroy Merlin французская группа компаний Adeo решила прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в группе объявили планах передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% ООО «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP. У АО «Груп АДЕО» осталась доля в 0,01%.
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