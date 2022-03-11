Рестораны McDonald’s приостановят работу с 14 марта

14 марта по всей России приостановится работа ресторанов McDonald’s. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», — отмечается в сообщении.

В компании заявили, что не могут гарантировать бесперебойную работу своих ресторанов, а также поддерживать ассортимент на должном уровне.

«Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до 50 млн долларов», — отмечает McDonald’s.

По России в сети работают более 62 тыс. человек, еще около 100 тыс. — на предприятиях поставщиков. Сообщается, что все они не потеряют рабочие места и «продолжат получать полную заработную плату, основанную на среднемесячном годовом доходе». Сохранятся также льготы и гарантии для них.

Ранее стало известно, что в России может приостановиться работа ресторанов сети, однако дата временного закрытия не раскрывалась.

Многие компании заявили об уходе с российского рынка либо приостановке работы после начала специальной военной операции по защите Донбасса и признания независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля о ней объявил Президент России Владимир Путин.