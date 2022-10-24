Рестораны KFC в России продали местной компании – они откроются под брендом Rostic's

Американская компания Yum! Brands продала около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи – компании «Смарт Сервис». После завершения сделки рестораны вновь откроются в России, но под новым брендом – Rostic’s, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании Yum! Brands.

Сделка подразумевает передачу прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC.

По условиям договора, покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию. Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны.

«После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России», – цитирует агентство сообщение компании.

Уточняется, что поэтапный запуск ресторанов под новым брендом запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО.

Напомним, в июле владелец KFC объявил о продаже ресторанов и уходе из России на фоне проведения военной спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.