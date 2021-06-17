Омбудсмен: Власти Москвы не разрешали отстранять без зарплаты непривившихся работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов опроверг сообщение о том, что столичные власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что отстранять сотрудников от работы без выплаты заработной платы позволяет законодательство. Речь идет о тех, кто отказался от обязательной вакцинации, установленной Управлением Роспотребнадзора по Москве. Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих в сфере услуг горожан.

«Сегодняшнее законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, позволяет отстранять сотрудников без выплаты зарплаты», — пояснил Миронов.

Согласно требованиям местного Роспотребнадзора, к 15 августа двумя компонентами вакцин от коронавируса должны быть привиты не менее 60% сотрудников. Это касается тех, кто работает в сфере торговли, услуг, транспорта, медицины, образования и ЖКХ, и работников театров, кинотеатров, концертных залов, организаторов массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации по Covid-19 ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов.