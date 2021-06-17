Ректоры вузов Москвы предложили пускать на очные занятия только привившихся студентов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области порекомендовал столичным вузам в связи ростом заражения коронавирусом в новом учебном году допустить к очным занятиям только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также справки о медицинских противопоказаниях к прививке. Остальным обучающимся необходимо организовать занятия в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС.

Совет считает, что вузы в достаточной мере отработали технологии работы в удаленном режиме, которые позволяют поддерживать высокий уровень качества обучения, поэтому права обучающихся будут соблюдены в полной мере.

Кроме того, необходимо проводить среди сотрудников и студентов разъяснительные беседы с привлечением медицинских экспертов, которые смогут доказать необходимость вакцинирования и опровергнуть слухи о негативных последствиях и еженедельно распространять информацию о численности заболевших и переведенных в режим самоизоляции.

Также предлагается на основании постановления главного государственного санитарного врача по Москве до 15 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 60% работников высших учебных заведений.

Рекомендуется отменить все массовые мероприятия, включая выпускные вечера, летние школы и конференции.

В Совет ректоров вузов Москвы и Московской области входят представители более 30 столичных вузов, в том числе МГУ, РАНХиГС, РУДН, МГТУ имени Н.Э.Баумана, Сеченовского университета, Театрального института имени Бориса Щукина, НИУ ВШЭ и других.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков полностью поддерживает предложение о допуске к очным занятиям исключительно привитых студентов.