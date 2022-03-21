Ресторанный критик спрогнозировал увеличение числа восточных фастфудов в России

Из-за приостановки работы некоторых больших сетей быстрого питания в России может увеличиться число заведений, торгующих восточным фастфудом и другими уже «традиционными» и привычными для россиян блюдами. Такое мнение в интервью радио Sputnik выразил ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев.

«Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Так же и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом», – предположил эксперт.

По словам Алексеева, бургеры также «никуда не денутся», так как они есть и у российских сетей быстрого питания.

Он отметил, что не последнюю роль в развитии российских сетей фастфуда могут сыграть производители говядины.

«Они до недавнего времени поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда. Теперь смогут начать продавать ее сами», – подчеркнул критик.

Напомним, многие компании заявили об уходе с российского рынка либо приостановке работы после начала специальной военной операции по защите Донбасса и признания независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля о ней объявил Президент России Владимир Путин.

Так, с 14 марта по всей России приостановила работу крупнейшая американская сеть фастфуд-ресторанов McDonald’s.