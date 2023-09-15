Реставрацию в Алафузовском театре планируют завершить к августу 2024 года

Фото: пресс-служба арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык"

Реставрационные работы в Алафузовском театре должны завершиться к 30 августа 2024 года. Об этом заявил директор арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

По его словам, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ получило распоряжение Раиса Татарстана Рустама Минниханова завершить работы к лету следующего года.

Как рассказали в пресс-службе фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», пока восстановительные работы проводятся в главном зале театра, более камерные постановки арт-резиденции переедут «в буфет».

«Предпоказ предстоящий премьеры „Хамелеоны“ прошел в буфете нашего театра. Так зародилась идея адаптировать площадку под камерную сцену. Мы подумали, почему бы часть спектаклей не играть в родных стенах?» — рассказал главный режиссер театра Александр Туманов.

Он пояснил, что более масштабные постановки, как и в прошлом сезоне, будут показываться на других театральных подмостках. При этом в Культурном центре имени Пушкина, где арт-резиденция нашла приют в прошлом сезоне, 27 сентября состоится последний показ на этой сцене. В течение нового сезона труппа продолжит активно гастролировать по районам республики, в Казани постановки арт-резиденции можно будет увидеть в Театре на Булаке и во Дворце культуры химиков.

«Хочу выразить слова благодарности Раису РТ Рустаму Минниханову и Министерству по делам молодежи РТ за создание арт-кластера в стенах Дворца культуры химиков. Он позволит эффективно работать нашему театру», — заявил директор арт-резиденции Дмитрий Туманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на устранение последствий пожара на крыше Алафузовского театра, произошедшего в июне 2022 года, направят еще 37 млн рублей.