Еще 37 млн рублей направят на устранение последствий пожара на крыше Алафузовского театра

Фото: ГУ МЧС России по РТ / архив «Татар-информ»

Главстрой Татарстана начал поиски подрядчика для ремонта девяти объектов в разных районах республики, в том числе Дома Алафузова в Казани (арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык») и Успенско-Богородицкого монастыря на острове-граде Свияжске. В общей сложности работы оцениваются в 100,665 млн рублей, из которых более 45 пойдут на обновление двух указанных объектов.

Согласно тендеру, в монастыре в Свияжске за 7,3 млн рублей обновят системы автополива, а также проведут благоустройство и озеленение территории.

Самый дорогой пункт контракта — 37,7 млн рублей — противоаварийные работы в здании Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык». В 2022 году в здании по ул.Гладилова произошел пожар, который перекинулся на крышу, уничтожил чердачные помещения, зрительный зал и нанес серьезный урон памятнику архитектуры.

Комплекс включает первоочередные аварийные работы на крыше здания, в том числе устройство временной кровли, демонтаж поврежденных элементов, реставрацию стропил, перекрытий, настила, инъекирование стен и ряд других действий.

Как ранее сообщал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, арт-резиденцию, которая располагается в памятнике архитектуры — здании Алафузовского театра, планируют восстановить в прежнем виде.

Кроме того, согласно тендеру, в 1,457 млн рублей оценена реконструкция, включающая разбор отдельных конструктивных элементов (крыши), в Доме Мусы Джалиля в Лаишевском районе. За 3 млн рублей будет проведен ремонт в многоквартирном доме в поселке им. Кирова и за 2 млн — помещений на территории Печищ для создания маневренного фонда в Верхнеуслонском районе. Еще 5,6 млн будут направлены на капремонт Татарского института переподготовки кадров агробизнеса в Казани.

Включены в перечень и два спортивных объекта — капитальный ремонт ожидает пункт проката с административным корпусом учебно-тренировочной базы «Алмаш» в поселке Красный Ключ в Нижнекамском районе и спортзал «Факел» в Нижнекамске. В оба учреждения в том числе закупят инвентарь, мебель и оборудование. Работы обойдутся в 11,8 и 23,8 млн рублей соответственно.